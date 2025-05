Condannato a vent’anni l’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec | ha abusato di duecentonovantanove pazienti minorenni

L'ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a vent'anni di reclusione per aver abusato di 299 pazienti minorenni tra il 1986 e il 2004. Questa dolorosa vicenda evidenzia l'importanza di proteggere i più deboli e di vigilare sugli abusi nel settore sanitario.

Joël Le Scouarnec, ex chirurgo francese, è stato condannato a vent’anni di reclusione, con l’accusa di violenza sessuale su duecentonovantanove pazienti. Molti di essi, all’epoca dei fatti, erano minorenni; gli abusi hanno avuto luogo a cavallo tra il 1986 e il 2004, e le vittime avevano un’età media di undici anni. Lo scorso marzo, l’imputato era stato giudicato colpevole di centoundici stupri e centottantotto aggressioni sessuali. La pena ricevuta è la massima prevista per questa tipologia di reati. L’uomo si trova già in prigione; nel 2020 ha ricevuto una condanna a quindi anni di carcere per abusi su due nipoti, una paziente di quattro anni e una vicina di casa di sei anni, la cui madre nel 2017 l’aveva denunciato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Condannato a vent’anni l’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec: ha abusato di duecentonovantanove pazienti minorenni

Il chirurgo pedofilo Joël Le Scouarnec condannato a vent'anni di prigione in Francia

