Concorso Mad for Science Liceo Nino Cortese vince e si aggiudica 75mila euro

Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni ha conquistato il primo premio della nona edizione del concorso Mad for Science, aggiudicandosi 75.000 euro per il progetto “Le risorse invisibili del mare”. Un riconoscimento importante per l’impegno degli studenti e per l’innovativo approccio alla scoperta delle risorse marine invisibili.

Il Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si è aggiudicato il primo premio della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso da Fondazione Diasorin ETS, con il progetto “Le risorse invisibili del mare”. ll team vincitore, composto dagli studenti Giorgia Cirma. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Concorso Mad for Science, Liceo Nino Cortese vince e si aggiudica 75mila euro

