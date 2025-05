Concorso DSGA 2025 | CIAD non obbligatoria subito ma entro l’immissione in ruolo Chiarimenti

Per il concorso DSGA 2025, la certificazione CIAD non è obbligatoria per la partecipazione, ma sarà necessaria prima dell'immissione in ruolo. L'Ufficio scolastico regionale della Campania ha chiarito i dubbi in merito, rispondendo alle segnalazioni di irregolarità sollevate dal sindacato Anief.

Nel contesto del concorso DSGA 2025 per 1.400 posti destinato a funzionari e personale di elevata qualificazione, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha pubblicato una nota esplicativa per rispondere a segnalazioni di irregolarità sollevate nei giorni scorsi dal sindacato Anief. Al centro della questione c’è la CIAD, ovvero la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, . Concorso DSGA 2025: CIAD non obbligatoria subito, ma entro l’immissione in ruolo Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. 🔗continua a leggere

