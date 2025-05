Concorso docenti PNRR2 chi partecipa alla suppletiva conosce già il voto minimo ma non è un vantaggio

Il concorso docenti PNRR2, bandito con DDG n. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024, prevede le prove suppletive che si svolgeranno l’11 e 12 giugno prossimi. Anche chi partecipa alla fase suppletiva, pur conoscendo il voto minimo richiesto, non gode di un vantaggio particolare nella procedura di selezione.

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

