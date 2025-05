Concerto Radio Italia Live 2025 | come arrivare in piazza Duomo gli orari di metro e bus e la viabilità

Scopri come raggiungere facilmente il concerto Radio Italia Live 2025 in piazza Duomo a Milano, in programma venerdì 30 maggio alle ore 20:40, con orari di metro e bus aggiornati e dettagli sulla viabilità. A causa dell'evento, alcune linee di trasporto saranno deviate e la stazione Duomo rimarrà chiusa, quindi pianifica la tua mobilità in anticipo per vivere un'esperienza senza stress.

Domani, venerdì 30 maggio, ci sarà il concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano che inizierà alle ore 20:40. L’evento è gratuito e tra i cantanti ci saranno: Achille Lauro, Elodie, Fedez e Giorgia. Alcune linee tram saranno deviate e la stazione Duomo delle linee della metro M1 e M3 rimarrà chiusa. Tutte le modifiche alla circolazione dei mezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Concerto Radio Italia Live 2025: come arrivare in piazza Duomo, gli orari di metro e bus e la viabilità

Torna in piazza Saffi il concerto estivo di Radio Bruno - Torna in piazza Saffi il Yoga Radio Bruno Estate, il concerto estivo di Radio Bruno. Mercoledì 2 luglio, l'incantevole centro storico di Forlì ospiterà gratuitamente i grandi protagonisti della musica internazionale. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto Radio Italia 2025 a Milano, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; 30 MAGGIO 2025; Radio Italia Live - Il Concerto, torna a Milano il 30 maggio: la scaletta; Radio Italia live 2025 in piazza Duomo: tutte le modifiche al servizio Atm. Occhio alle stazioni chiuse in metrò. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Concerto di Radio Italia Live e finale di Champions: 48 ore di fuoco per Milano tra piazza Duomo e San Siro - Alla vigilia delle 48 ore di fuoco che vedranno Milano palco di due grandi appuntamenti collettivi, il concerto di Radio Italia Live e la finale di Champions League dell'Inter in maxischermo ... 🔗Riporta msn.com

Concerto Radio Italia a Milano: scaletta, cantanti, prove e tutte le info per il 30 maggio - Il 30 maggio torna a Milano uno degli appuntamenti più attesi: da Achille Lauro a Elodie a Lucio Corsi, da Fedez a Brunori Sas, ai Pinguini Tattici Nucleari. Ecco i nomi dei big e tutto quello che c’è ... 🔗Segnala msn.com

"Radio Italia Live": il concerto anche su London One Radio e ICN Radio (New York) - Il cuore di Milano è pronto a battere ancora una volta con il meglio della musica italiana contemporanea. Venerdì 30 maggio alle ore 20.40, Piazza Duomo ospita Radio Italia Live – Il Concerto, il più ... 🔗Come scrive fm-world.it