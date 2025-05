Concerto Radio Italia a Milano | scaletta cantanti prove e tutte le info per il 30 maggio

Scopri tutte le informazioni sul Radio Italia Live – Il Concerto a Milano, in programma il 30 maggio 2025 in Piazza Duomo. Dalla scaletta dei cantanti alle prove e alle novità dell’evento, ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al meglio questa straordinaria serata musicale.

Milano, 28 maggio 2025 – L’attesa è quasi finita. Venerdì 30 maggio torna in Piazza Duomo uno degli eventi musicali più seguiti e partecipati dell’anno: Radio Italia Live – Il Concerto. I lavori per l’allestimento del grande palco, posizionato sul lato sud della piazza, sono cominciati martedì 27. I pass per accedere sono andati esauriti in poche ore, confermando il successo di un evento che, anno dopo anno, resta uno dei più seguiti della stagione musicale. Prove aperte al pubblico. I nomi dei big. La scaletta. Orari e accessi. La squadra alla conduzione. Biglietti e modalità di accesso. Area riservata per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concerto Radio Italia a Milano: scaletta, cantanti, prove e tutte le info per il 30 maggio

