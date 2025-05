Concerto per la festa della Repubblica al teatro Massimo Bellini

Celebra la Festa della Repubblica con un emozionante concerto sinfonico-corale al Teatro Massimo Bellini di Catania, anche quest'anno fuori abbonamento. Domenica 1 giugno 2025 alle 17:30, lasciati coinvolgere dalla straordinaria interpretazione del direttore Eckehard Stier e delle eccellenti formazioni orchestrali. Un appuntamento imperdibile per vivere la musica e la tradizione italiana in un'atmosfera unica.

Per il sesto anno consecutivo il teatro Massimo Bellini celebra la Festa della Repubblica con un concerto sinfonico-corale, in programma fuori abbonamento domenica 1 giugno 2025 alle ore 17 e 30. Sul podio, il rinomato direttore tedesco Eckehard Stier alla guida delle formazioni dell’ente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Concerto per la festa della Repubblica al teatro Massimo Bellini

