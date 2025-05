Concerto in piazza Duomo a Milano il 5 giugno con la Filarmonica della Scala

Partecipa al concerto in piazza Duomo a Milano, il 5 giugno 2025, con la straordinaria Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly e l'ospite speciale Emmanuel Tjeknavorian al violino. Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, che torna per la dodicesima volta a invadere il cuore della cittĂ .

Per la 12esima volta, giovedì 5 giugno 2025 alle ore 21:30 si terrĂ il concerto della Filarmonica della Scala in piazza del Duomo. Il podio sarĂ affidato al direttore Riccardo Chailly, mentre l'ospite solista è il violino di Emmanuel Tjeknavorian, musicista che ha un lungo legame da solista con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Concerto in piazza Duomo a Milano il 5 giugno con la Filarmonica della Scala

Torna in piazza Saffi il concerto estivo di Radio Bruno - Torna in piazza Saffi il Yoga Radio Bruno Estate, il concerto estivo di Radio Bruno. Mercoledì 2 luglio, l'incantevole centro storico di Forlì ospiterĂ gratuitamente i grandi protagonisti della musica internazionale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Concerto Piazza Duomo Milano Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Concerto Radio Italia 2025 in piazza Duomo a Milano, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Pochi giorni di attesa per il concerto di Radio Italia. E in piazza Duomo viene montato il palco; Concerto Radio Italia a Milano: scaletta, cantanti, prove e tutte le info per il 30 maggio; Tornano le “Serate d’Incanto” sulle Terrazze del Duomo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto Radio Italia a Milano: scaletta, cantanti, prove e tutte le info per il 30 maggio - Il 30 maggio torna a Milano uno degli appuntamenti più attesi: da Achille Lauro a Elodie a Lucio Corsi, da Fedez a Brunori Sas, ai Pinguini Tattici Nucleari. Ecco i nomi dei big e tutto quello che c’è ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Concerto Radio Italia Live 2025: come arrivare in piazza Duomo, gli orari di metro e bus e la viabilità - Domani, venerdì 30 maggio, ci sarà il concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano che inizierà alle ore 20:40 ... 🔗Riporta fanpage.it

'Radio Italia Live - Il Concerto' venerdì in Piazza Duomo a Milano: prima dello show il videomessaggio dei Ct Spalletti e Soncin - Partner Il saluto dei due commissari tecnici Azzurri, impegnati in questi giorni nelle gare rispettivamente di qualificazione al Mondiale 2026 e di Women’s Nations League, precederà l’inizio della ser ... 🔗Lo riporta informazione.it