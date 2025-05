Concerti musicali allo stadio Maradona arriva un' importante notizia sul fronte trasporti

Se ami i grandi concerti allo stadio Maradona, Trenitalia ha una novità importante: in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli, potenzia i treni sulla Linea 2 per facilitare il tuo viaggio verso gli eventi musicali di questo mese. Scopri come rendere il tuo spostamento più comodo e senza stress grazie alle nuove opzioni di trasporto.

Prosegue l’impegno di Trenitalia per facilitare gli spostamenti verso i principali eventi sportivi e musicali in Campania. Regionale, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare più treni metropolitani della Linea 2 in occasione dei concerti in programma nel mese di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Concerti musicali allo stadio Maradona, arriva un'importante notizia sul fronte trasporti

