Con Rocca è scomparso il bando Torno Subito per i ragazzi del Lazio E sul web spuntano siti fake

Con l'interruzione del bando "Torno Subito" annunciata dalla giunta Rocca del Lazio, cresce l'incertezza per i giovani che speravano di beneficiare di questa importante opportunità finanziata con 120 milioni di euro. Nel frattempo, sul web si diffondono siti fake che cercano di sfruttare la confusione, aumentando i rischi per chi cerca informazioni ufficiali.

Finanziato con un budget complessivo di 120 milioni di euro fino al 2028, il bando Torno Subito della Regione Lazio non è stato più pubblicato dalla giunta Rocca. La consigliera dem Eleonora Mattia presenta un'interrogazione: "Non possiamo permettere che il bando "Torno subito" si traduca nell'ennesima occasione mancata ai danni dei giovani del Lazio e della credibilità stessa della Regione".

