Con lo scooter non trovo mai posto Il caso delle microcar nei parcheggi dei motorini

Le microcar, sempre più diffuse per la loro praticità e alimentazione elettrica, spesso incontrano difficoltà a trovare parcheggio nei centri urbani come Arezzo. Le immagini raccontano come molti veicoli piccolissimi si fregino nei spazi riservati ai motorini, creando spesso confusione e problemi di sosta ai cittadini.

Le immagini parlano chiaro. In centro ad Arezzo ci sono molte microcar parcheggiate. Si tratta di mezzi ad alimentazione esclusivamente elettrica che si stanno fortemente diffondendo. I possessori però parcheggiano nei posti riservati ai motorini. Un cittadino in particolare manda questa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Con lo scooter non trovo mai posto". Il caso delle microcar nei parcheggi dei motorini

Cerca Video su questo argomento: Scooter Trovo Posto Caso Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia a Milano: morto in fuga dalla polizia; In fuga dalla polizia, si schianta con la moto contro un semaforo: morto un ragazzo; Rimini, sosta selvaggia lungo il Parco del mare. I bagnini: «Servono stalli per gli scooter»; Scontro tra auto e scooter in provincia di Frosinone: grave un 39enne. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guida ricarica moto elettriche e scooter elettrici: a casa e alle colonnine | #Dissing - e non trovate un "quo" dove ricaricare la batteria completamente a terra. Quante volte capiterà nella vita? Raramente. Tolta l'emergenza, restano tutte le altre situazioni, quelle in cui volete ... 🔗Da hdmotori.it

Travolto e ucciso mentre torna a casa in scooter: Daniele muore a 46 anni - Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava rientrando a casa in sella a uno scooter quando, per cause da accertare è stata investita da un'automobile, cadendo a terra. Sul posto sono ... 🔗corriereadriatico.it scrive

Scooter rubati parcheggiati davanti a casa, i pezzi in vendita online: un arresto in Valpolcevera - Scooter e moto rubati parcheggiati davanti a casa, pronti – con tutta probabilità ... che hanno arrestato un 39enne del posto con l’accusa di ricettazione. Le indagini sono partite ... 🔗Si legge su genova24.it