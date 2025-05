Con l' addio di Maria Grazia Chiuri a Dior sta per iniziare l' era di Jonathan Anderson?

Con l'addio di Maria Grazia Chiuri a Dior, si apre ufficialmente una nuova era sotto la direzione di Jonathan Anderson. Meno di 48 ore dopo la sfilata Resort 2026, l'evoluzione del marchio segna un cambio di leadership che interesserà il futuro della moda maison.

Non sono passate nemmeno 48 ore dalla sfilata di Dior per la collezione Resort 2026, che l’addio di Maria Grazia Chiuri alla maison è già cosa fatta. La notizia era nell’aria da tempo, in particolare da quando Bernard Arnault aveva annunciato in modo un po’ impacciato la nomina di Jonathan Anderson come guida delle collezioni menswear durante una conferenza con gli azionisti di LVMH. «Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Maria Grazia Chiuri che, sin dal suo arrivo in Dior, ha svolto un lavoro straordinario con una prospettiva femminista stimolante e una creatività eccezionale, il tutto permeato dallo spirito di Monsieur Dior, che le ha permesso di disegnare collezioni altamente desiderabili», ha dichiarato Delphine Arnault, presidente e amministratrice delegato di Christian Dior Couture. 🔗 Leggi su Gqitalia.it