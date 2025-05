con i missili taurus l ucraina può creare grossi problemi alla russia

Con i missili Taurus, l'Ucraina potrà rafforzare la propria capacità di difesa e mettere sotto pressione la Russia in modo più efficace. Nel frattempo, la visita ufficiale del presidente Zelensky a Berlino segna un momento chiave nelle relazioni tra Ucraina e Germania, con il nuovo governo che si propone di consolidare il sostegno a Kyiv in un contesto geopolitico complesso.

Volodymyr Zelensky è arrivato ieri a Berlino per una visita ufficiale, la prima da quando Friedrich Merz è diventato cancelliere. L’incontro si è tenuto in un momento delicato delle relazioni tra Ucraina e Germania. Non solo perché il nuovo governo tedesco promette di essere un alleato molto più coerente e deciso nei confronti di Kyjiv rispetto alla precedente amministrazione di Olaf Scholz: sul tavolo ci sono i dettagli dei futuri pacchetti di aiuti militari da inviare all’esercito ucraino. «I nostri ministri della Difesa firmeranno oggi un memorandum d ’ intesa riguardante l ’ acquisto di sistemi d ’ arma a lungo raggio di fabbricazione ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it