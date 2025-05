Con Fratello VIno si rinnovano Legami di vite ad Assisi

Scopri Fratello Vino – Legami di Vite, l'evento dedicato ai vignaioli artigiani che si tiene ad Assisi l’8 e 9 giugno, inserendosi tra i più prestigiosi appuntamenti del panorama enologico italiano. Un’occasione unica per rinnovare i legami di vite e condividere la passione per il vino in una cornice ricca di storia e spiritualità.