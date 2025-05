Comprare casa a Udine Centro più costoso e Udine sud quartiere più richiesto

Se stai pensando di comprare casa a Udine, il centro storico rappresenta la soluzione più esclusiva e costosa, ideale per chi cerca prestigio e servizi di alto livello. D’altra parte, il quartiere di Udine Sud è il più richiesto, grazie alla qualità della vita e alle numerose opportunità che offre, confermando Udine come una delle città migliori d’Italia.

Da anni Udine è nella top 10 delle città in Italia dove si vive meglio. Un prestigioso riconoscimento che arriva per l’ampia gamma di servizi e di offerte e per i tanti collegamenti presenti. Un dettaglio non da poco e che sicuramente spinge tante persone a pensare di poter comprare casa a Udine. In tal senso un’analisi di Idealista del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre 2025 potrebbe aiutare chi è in cerca di un immobile nella città friulana. Grazie all’indice di domanda relativa, è stato possibile capire quale sia il quartiere più richiesto di Udine. Questo dato è il risultato della pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Udine, Centro più costoso e Udine sud quartiere più richiesto

