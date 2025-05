complesso museale a cielo aperto completato il murale sulla palazzina di via milano

Il complesso museale a cielo aperto di Gallipoli si arricchisce con il nuovo murale sulla palazzina di via Milano, un progetto condiviso da “Oh My Gad-Gallipoli Art District”. Questa coinvolgente opera d’arte contribuisce a valorizzare il territorio e a rendere ancora più suggestivo il centro della città, attirando artisti e visitatori.

