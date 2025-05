Compaiono slogan no-vax con la solita vernice rossa anche sulle mura del cimitero comunale

Sul cimitero comunale di Cesenatico sono comparse scritte no vax con vernice rossa, riproponendo in un luogo simbolico le controversie sui vaccini. Dopo gli episodi simili al Campus di Cesena, si riaccendono le polemiche e il dibattito pubblico sui temi della salute e delle scelte sanitarie.

Sono comparse in giornata scritte no vax al cimitero comunale di Cesenatico, si torna a parlare di questo tipo di episodi dopo gli imbrattamenti al Campus di Cesena. Qualcuno ha scritto con la solita vernice rossa le frasi 'Mortalità esplosa, vaccinazione dolosa' e 'Stop Legge Lorenzin'. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Compaiono slogan no-vax con la solita vernice rossa anche sulle mura del cimitero comunale

