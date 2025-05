Como operazione antidegrado della polizia locale | fermati quattro irregolari

Negli ultimi due giorni, la polizia locale di Como ha effettuato controlli mirati in zone sensibili della città, fermando quattro persone irregolari e rafforzando la prevenzione contro il degrado urbano. Questi interventi sono parte di un più ampio impegno per garantire sicurezza e legalità nel territorio.

Negli ultimi due giorni la polizia locale di Como ha condotto una serie di controlli straordinari in diverse aree sensibili della città, impiegando personale dedicato alla sicurezza urbana. Le operazioni hanno interessato Piazza della Tessitrice, il parcheggio dell'Ippocastano in viale Aldo Moro.

