Como blitz nella casa occupata | droga armi uomini e ragazze tra sporcizia e degrado

Una recente operazione notturna a Como ha portato alla scoperta di droga, armi e numerosi uomini e ragazze in uno stabile abbandonato di via Nino Bixio, un tempo residenza ora in completo stato di degrado. L'intervento delle forze dell'ordine è stato dettato da segnalazioni di cittadini, evidenziando il livello di insicurezza nell’area.

Un'operazione notturna in via Nino Bixio a Como. Nelle prime ore del mattino, le volanti della polizia di stato sono intervenute in uno stabile abbandonato, in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini. All'interno dell'edificio, un tempo residenziale ma ora in condizioni di estremo degrado.

