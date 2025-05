Como 1907 presenta Semm Italian il mega concerto al Sinigaglia

Vivi l’evento imperdibile di Como 1907: il concerto “Semm Italian” al Sinigaglia, un emozionante party musicale che celebra la Festa della Repubblica il 2 giugno. Un’occasione unica per ascoltare artisti italiani e diversi generi musicali in un’atmosfera coinvolgente nello storico stadio di Como.

In occasione della Festa della Repubblica, Como 1907 organizza un iconico evento musicale in città: “Semm Italian”, un concerto che unisce più generi musicali e diversi artisti a livello nazionale. Il concerto è in programma lunedì 2 giugno, dalle 18:00 alle 22:30, sul prato dello storico Stadio. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como 1907 presenta "Semm Italian", il mega concerto al Sinigaglia

