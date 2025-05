Commercianti del centro nella morsa dei cantieri chiesta esenzione Tari e del servizio idrico

I commercianti del centro, tra Piazza Cairoli e Viale San Martino, sono duramente colpiti dai cantieri di modernizzazione urbana e della linea tranviaria, compromettendo le loro attività. È fondamentale che il Comune intervenga immediatamente concedendo esenzioni dalla Tari e dal servizio idrico, per alleviare questa difficile situazione e tutelare il commercio locale.

"I commercianti di Piazza Cairoli, Viale San Martino e delle vie limitrofe stanno subendo gravi disagi a causa dei lavori di ammodernamento della linea tranviaria e del restyling urbano in corso. È necessario che il Comune intervenga subito con misure concrete di sostegno, a partire.

