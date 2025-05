Commendatori Ufficiali e Cavalieri della Repubblica ecco chi sono i 16 insigniti pordenonesi

Scopri i 16 cittadini pordenonesi insigniti come commendatori ufficiali e cavalieri della Repubblica italiana, premiati per il loro valore e impegno. In occasione del 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica, la cerimonia di consegna si terrà il 2 giugno presso l’ex Convento di San Francesco alle ore 11.00.

Il prossimo 2 giugno, in occasione della ricorrenza del 79esimo Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, saranno consegnate le onorificenze al merito a 16 cittadini. La Cerimonia si terrà alle ore 11.00 presso l’ex Convento di San Francesco. Ecco chi sono gli insigniti: . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Commendatori, Ufficiali e Cavalieri della Repubblica, ecco chi sono i 16 insigniti pordenonesi

