Comincia domani su Sky la terza stagione del sequel di Sex and The City Come finirà tra Carrie e Aidan?

Non perdere l’attesa terza stagione di *And Just Like That*, il ritorno cult di *Sex and the City* con Sarah Jessica Parker. Da domani, 30 maggio, su Sky e in streaming su Now, scopri cosa riserva il destino di Carrie e Aidan e vivi ancora le avventure delle amiche più amate di New York.

R itornano le amiche di Sex and The City in And Just Like That 3, la serie reboot e insieme sequel del cult che ha fatto la fortuna di Sarah Jessica Parker, dandole la notorietà per cui verrà ricordata per sempre. La terza stagione andrà in onda a partire da domani (con la prima puntata) venerdì 30 maggio su Sky e in streaming su Now in contemporanea con gli Stati Uniti. Il trailer di “And Just Like That 3”: quando esce la terza stagione su Sky X Leggi anche › Le riprese di “And Just Like That 3” sono finite: cosa sappiamo sulla prossima stagione Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ormai cinquantenni, sono ancora delle newyorchesi indefesse che esplorano la città e l’amore, ma anche la libertà di reinventarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Comincia domani su Sky la terza stagione del sequel di Sex and The City. Come finirà tra Carrie e Aidan?

Fallout Serie TV, Amazon celebra il rinnovo della terza stagione - La serie TV "Fallout" di Amazon festeggia il rinnovo per la terza stagione, annunciato durante l'Upfront annuale di Prime Video. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verona vince la 15^ tappa, Del Toro sempre in rosa; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a giugno 2025; Sky TG24 Live In & Sky Inclusion Days 2025! ?? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano - 3-4 Giugno; ? Sky TG24 Live In & Sky Inclusion Days 2025! ? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano - 3-4 Giugno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scuola, al via da domani le prove Invalsi. Si comincia con i maturandi. Cosa sapere - Le rilevazioni standardizzate - spiegano gli esperti - non servono a dare un voto agli studenti e non sono connesse alle consuete attività di valutazione che i docenti svolgono in aula. 🔗tg24.sky.it scrive

Internazionali: domani Sinner terza gara del giornaliero - (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Jannik Sinner domani scenderà in campo nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non scenderà in campo prima delle 15). Sfiderà Jesper de Jong al terzo turno. 🔗Lo riporta msn.com

Gangs of London, tutto quello che dovete sapere sulla terza stagione in uscita su Sky e Now - La sete di vendetta guida le azioni dei protagonisti della terza stagione ... action thriller Sky Original con ??p?´ Dìrísù e Joe Cole che torna coi nuovi episodi da domani, venerdì ... 🔗Scrive movieplayer.it