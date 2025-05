Come sta Luca Marini dopo l’incidente il messaggio di Valentino Rossi

Scopri le ultime novità sul recupero di Luca Marini dopo l'incidente a Suzuka e il messaggio di supporto di Valentino Rossi. Dopo giorni di incertezza, il pilota della Honda ha lasciato la terapia intensiva, portando speranza e ottimismo a fan e appassionati.

Pesaro, 29 maggio 2025 – Un sospiro di sollievo: è stata sciolta la prognosi a Luca Marini e nel tardo pomeriggio di oggi il pilota ha lasciato anche il reparto di terapia intensiva dell’ ospedale di Suzuka. Il corridore della Honda che partecipa al motomondiale, era caduto ieri sulla pista della città giapponese mentre stava eseguendo dei test in vista della “ 8 ore di Suzuka ” che per il mondo dei motori del paese del Sol Levante ha più valore di un titolo mondiale. Nel corso della notte, le 3 del mattino in Italia, Luca Marini ha alzato il telefono per rassicurare il padre Massimo, così come tutto il resto delle famiglia che ha vissuto le prime ore di questo terribile incidente dall’altra parte del mondo con angoscia anche perché le notizie erano frammentarie con il contagocce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come sta Luca Marini dopo l’incidente, il messaggio di Valentino Rossi

MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace

Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka.

Cerca Video su questo argomento: Sta Luca Marini Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni; MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: il fratello di Valentino Rossi resta…; Grave incidente per Luca Marini a Suzuka, chi è il fratello di Valentino Rossi: come sta, post dall'ospedale; Luca Marini, incidente a Suzuka: come sta il pilota della Honda. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente per Luca Marini, cosa è successo al pilota? Come sta e quando torna in MotoGP

Secondo tag24.it: Luca Marini, pilota in MotoGP è caduto ieri nei test di Suzuka e ha riportato un grave infortunio che lo terrà fuori per il resto della stagione.

Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Da fanpage.it: Al secondo giorno di test per la 8 Ore di Suzuka 2025 Luca Marini è caduto riportando diverse fratture: è ricoverato in ospedale in Giappone, quali sono ...

Stagione finita per Luca Marini dopo una brutta caduta in Giappone: la polemica del padre Massimo

Come scrive notizie.com: Luca Marini coinvolto in una brutta caduta durante le prove in Giappone, la stagione è finita per il pilota. La polemica del padre Massimo.