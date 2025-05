Come sarà il meteo in Italia per il Ponte del 2 Giugno?

Scopri cosa ci riserva il meteo in Italia per il ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, tra temperature estive e possibili temporali. Le previsioni dei principali meteorologi indicano un’Italia divisa tra caldo africano e breve instabilità, con differenze tra Nord e Sud.

Il ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si preannuncia come il primo vero assaggio d'estate per l'Italia, ma con alcune importanti differenze tra Nord e Sud. Ecco cosa aspettarsi secondo le ultime previsioni dei principali meteorologi. Un'Italia divisa tra caldo africano e temporali Il quadro meteorologico per il ponte del 2 giugno mostra un'Italia letteralmente spaccata in due: da una parte l'arrivo dell'anticiclone africano, pronto a portare temperature elevate e tanto sole, dall'altra la persistenza di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, con rischio di temporali anche intensi.

Tendenza meteo ponte del 2 Giugno