Come può giocare l’Atalanta con Palladino | Calciomercato

Scopri come l'Atalanta potrebbe strutturare il suo gioco con Raffaele Palladino in vista della prossima stagione, analizzando le sue potenzialità tattiche e le strategie di calciomercato. Un'occasione per esplorare le possibilità di rinnovamento e crescita della squadra bergamasca con un nuovo allenatore promettente.

2025-05-29 09:25:00 Arrivano conferme: Come può giocare l’Atalanta con Palladino Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Come può giocare l’Atalanta con Palladino. Getty Images Un po’ a sorpresa, in un pomeriggio di fine maggio Raffaele Palladino ha annunciato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. A meno di un mese dal rinnovo del contratto fino a giugno 2027. E proprio alla vigilia della finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che ha fatto fuori i viola nella semifinale. Palladino è arrivato a tanto così dall’ultimo atto del torneo in Polonia, in campionato aveva centrato la qualificazione alla prossima Conference League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Come può giocare l’Atalanta con Palladino | Calciomercato

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tra Bove e la Fiorentina non è finita: Palladino lo vuole con sé, l’alternativa è giocare all’estero. 🔗Ne parlano su altre fonti