Come persino Mattarella è caduto in una notizia che non c’era facendo un favore alla destra

Anche il Presidente Mattarella è stato coinvolto in una notizia infondata, sollevando polemiche politiche ingiustificate. La più assurda dell'anno riguarda l'attacco del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine italiane: un report vecchio di sette mesi che evidenzia questioni importanti come la profilazione razziale, meritando un approfondimento serio.

La polemica più assurda dell'anno è certamente quella sull'attacco del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine italiane: il report è di sette mesi fa, l'Italia non ne esce neanche malissimo e il problema sollevato, la profilazione razziale, meriterebbe delle risposte serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come persino Mattarella è caduto in una notizia che non c’era, facendo un favore alla destra

Cerca Video su questo argomento: Persino Mattarella Caduto Notizia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Come persino Mattarella è caduto in una notizia che non c’era, ma che aiuta la strategia della destra - La polemica più assurda dell'anno è certamente quella sull'attacco del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine italiane: il report è di sette mesi ... 🔗Scrive fanpage.it

Mattarella ricorda le foibe: “Ci fu occultamento della storia. A Basovizza squallida provocazione” - a volte persino colpevolmente rimosso”. Quindi questa cerimonia nel Salone dei Corazzieri è per Mattarella l’occasione “per un forte ammonimento per la pacificazione e la riconciliazione”. 🔗Come scrive repubblica.it

Ultraleggero caduto, tra le vittime il poliziotto eroe Riccardo Muci: salvò decine di persone da un incendio e fu premiato da Mattarella - È Riccardo Muci, che viaggiava con l'amico Giuseppe Gabbi ma ha trovato la morte nello schianto: qualche anno fa Muci era stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché il 7 ... 🔗Lo riporta corriereadriatico.it