Come la destra sta strumentalizzando gli influencer per attaccare il sindaco Sala sul tema sicurezza a Milano

La destra politica sta sfruttando gli influencer per attaccare il sindaco Sala sulla sicurezza a Milano, orchestrando proteste mediatiche in Piazza della Scala. Tra le voci più ascoltate c'è Michelle Comi, che denuncia molestie e scippi, alimentando un clima di tensione e dibattito sulla città.

Una trentina di influencer sono scesi in piazza della Scala a Milano per manifestare contro "questa Milano allo sbaraglio". Tra loro c'era Michelle Comi che ha sostenuto di essere costretta a girare giorno e notte con un body-guard perché vittima di molestie e scippi e di aver lasciato il capoluogo meneghino. Parole riprese da Riccardo De Corato, deputato in forza a Fratelli d'Italia, per attaccare il sindaco Sala e il centrosinistra sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come la destra sta strumentalizzando gli influencer per attaccare il sindaco Sala sul tema sicurezza a Milano

Milano, allarme sicurezza: cittadini e influencer scendono in piazza. La manifestazione davanti alla Scala - FOTO - A Milano, la piazza della Scala diventa palcoscenico di una mobilitazione che unisce cittadini e influencer, accomunati da un obiettivo: sensibilizzare sulla crescente preoccupazione per la sicurezza urbana. 🔗continua a leggere

