Come è stato incastrato Andrea Mostoni il 29enne accusato di aver ucciso a coltellate Vasilica Potincu a Legnano

Scopri come è stato incastrato Andrea Mostoni, il 29enne coinvolto nell'omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, e le indagini che hanno portato al suo fermo. Un’analisi dettagliata dei comportamenti e delle prove che hanno svelato la verità su questo tragico episodio.

Andrea Mostoni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Vasilica Potincu a Legnano (Milano). Il 29enne avrebbe avuto atteggiamenti ossessivi nei confronti della donna che avrebbe provato anche a diffidarlo. Dopo il delitto, il 29enne è scappato: ecco come è stato trovato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come è stato incastrato Andrea Mostoni, il 29enne accusato di aver ucciso a coltellate Vasilica Potincu a Legnano

