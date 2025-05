Com' è bella Barcolana dalla Carnia in giù | il lago di Cavazzo tra le novità dell' edizione 57

Scopri le ultime novità dell'edizione 57 della Barcolana, la regata più affollata d'Europa: dalla bellezza della Carniola fino al Lago di Cavazzo, con il nuovo ampliamento del campo di regata in territorio friulano. Un evento imperdibile che celebra lo spirito nautico con installazioni suggestive, come la replica del batiscafo Trieste, e lo scenario unico del Golfo di Trieste.

La Barcolana amplia il campo di regata in territorio friulano, la polo sarà nera e per l'occasione il Comune di Trieste preparerà l'installazione di una copia, in scala uno a uno, del batiscafo Trieste. Sono queste le principali novità dell'edizione 57 della Barcolana, la regata più affollata del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it