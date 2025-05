Comacchio Pride celebra libertà e inclusione con Francesca Pascale come madrina

Comacchio Pride torna per la sua terza edizione, confermandosi come punto di riferimento per i diritti LGBTQI+ nella provincia, con Francesca Pascale come madrina d’eccezione. Domenica 1 giugno, la città si trasformerà in un grande arcobaleno, celebrando libertà, inclusione e rispetto per tutte le persone.

