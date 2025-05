Coltivava marijuana nella camera da letto Nei guai cinquantunenne

Un uomo di 51 anni di Candia Lomellina è stato denunciato dai carabinieri per aver coltivato marijuana nella sua camera da letto, allestendo una serra artigianale. L’operazione è scaturita da un controllo di routine, che ha scoperto l’attività illecita e portato all’indagine.

CANDIA LOMELLINA (Pavia) Nella camera da letto della sua casa di Candia aveva realizzato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. A.S., 51 anni, residente in paese e con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri per produzione di sostanze stupefacenti. A lui i militari sono arrivati a seguito di un controllo avvenuto mentre l’uomo percorreva a piedi via Marconi: probabilmente i carabinieri nutrivano sospetti su di lui e hanno deciso di fermarlo. Con sé aveva una sigaretta contenente circa mezzo grammo di marijuana. L’esito positivo dell’accertamento ha fatto scattare la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di una serra realizzata con un pannello ed una lampada a led che assicurava il necessario calore alle piante, un estrattore d’aria che invece garantiva il mantenimento della temperatura, due motorini per il ricircolo dell’aria e due piccoli frigoriferi portatili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltivava marijuana nella camera da letto. Nei guai cinquantunenne

Se ne parla anche su altri siti

Coltivava marijuana nella camera da letto. Nei guai cinquantunenne; Aveva allestito una serra di marijuana direttamente nel suo salotto di casa: arrestato; In camera da letto aveva una serra per coltivare le piante di marijuana; Coltivava marijuana in casa. Denunciato uomo di 51 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Coltivava marijuana nella camera da letto. Nei guai cinquantunenne - CANDIA LOMELLINA (Pavia) Nella camera da letto della sua casa di Candia aveva realizzato una serra artigianale per la coltivazione ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Coltiva marijuana in camera da letto: arrestato con 28 piantine - Una camera da letto «trasformata» in una serra per la coltivazione di marijuana. L’odore delle 28 piantine ha attirato però l’attenzione dei carabinieri della stazione di Gandino che ... 🔗Riporta ecodibergamo.it

Aveva una serra in casa per coltivare marijuana: denunciata dai carabinieri - Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Spiazzo Rendena hanno denunciato per produzione e detenzione di sostanza stupefacente una donna residente in val Rendena di circa 40 anni. 🔗Lo riporta rainews.it

CASTIGLIONE. Coltivava marijuana nella stanza segreta in camera da letto