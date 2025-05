Colonialismo di Israele incommentabile | ora tocca alla Cisgiordania

Il colonialismo israeliano in Cisgiordania, caratterizzato dall'espansione degli insediamenti e dalla repressione, rappresenta una questione controversa e criticata a livello internazionale. Mentre il mondo si confronta con il proseguimento di questa politica, la situazione a Gaza e in Cisgiordania si intensifica, sollevando interrogativi sul legittimo e sulle conseguenze umanitarie di tali azioni.

Il colonialismo non è un crimine se a commetterlo è Israele, con morti non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Ventidue nuovi insediamenti per completare l’annessione. Mentre il mondo guarda altrove, Netanyahu e l’estrema destra israeliana normalizzano l’apartheid. Il 29 maggio 2025, in pieno genocidio a Gaza, Israele ha approvato la più grande espansione delle colonie in Cisgiordania da decenni. Ventidue nuovi insediamenti – alcuni in aree da cui l’esercito israeliano si era formalmente ritirato nel 2005 – sorgeranno tra Homesh, Sa-Nur, il fiume Giordano e il confine orientale con la Giordania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it