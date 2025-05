Colloqui Russia-Ucraina | Mosca propone il 2 giugno a Istanbul

Mosca propone il 2 giugno a Istanbul il secondo round di colloqui russo-ucraiani per favorire il dialogo e trovare soluzioni condivise. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato l'iniziativa, evidenziando la volontĂ di presentare un memorandum con le posizioni di Mosca.

La Russia ha proposto all’Ucraina di tenere il 2 giugno a Istanbul il secondo round di colloqui diretti. Lo ha annunciato in una nota il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, precisando che Mosca è pronta in quella sede a presentare il suo memorandum che “definisce la nostra posizione” e le richieste per superare “le cause . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Colloqui Russia-Ucraina: Mosca propone il 2 giugno a Istanbul

