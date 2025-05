Colloqui di pace | la Russia attende la risposta dell’Ucraina Le parole di Zelensky sui Taurus tedeschi rischiano di mandare tutto all’aria

La Russia attende con trepidazione la risposta dell'Ucraina ai colloqui di pace proposti a Istanbul, mentre le recenti parole di Zelensky sui razzi tedeschi Taurus rischiano di complicare ulteriormente il processo. Le tensioni tra le parti continuano a salire, mettendo a dura prova le speranze di una risoluzione diplomatica nel conflitto in corso.

La Russia ha dichiarato di essere in attesa della risposta dell’Ucraina alla proposta di colloqui a Istanbul per raggiungere un accordo di pace. “Per quanto ne so, non è ancora arrivata alcuna risposta.dobbiamo attendere una risposta dalla parte ucraina”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo “non costruttiva” la richiesta fatta da Kiev . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Colloqui di pace: la Russia attende la risposta dell’Ucraina. Le parole di Zelensky sui Taurus tedeschi rischiano di mandare tutto all’aria

