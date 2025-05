Colleferro Job Day Una bella iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale rivolta a coloro che sono in cerca di un’occupazione…

Il Colleferro Job Day, in programma il 18 giugno in Piazza dei Cosmonauti, è un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per aiutare chi è in cerca di occupazione a trovare nuove opportunità. Un'occasione da non perdere per condividere informazioni sui posti di lavoro disponibili e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel territorio.