Colleferro Biblioteca comunale Riccardo Morandi Venerdì 30 Maggio alle ore 1730 presentazione del libro di Gianluca Peciola La Linea del Silenzio

Vieni a vedere la presentazione del libro di Gianluca Peciola, "La Linea del Silenzio", presso la Biblioteca Comunale Riccardo Morandi di Colleferro venerdì 30 maggio alle ore 17:30. Un'occasione per scoprire le cronache cittadine in un evento culturale coinvolgente, aperto a tutta la comunità locale.

COLLEFERRO – Venerdì 30 Maggio, nella Biblioteca comunale "Riccardo Morandi" di Colleferro, alle ore 17,30 verrà presentato il libro di Gianluca Peciola "La Linea del Silenzio"

Sabato 17 maggio, nella biblioteca dell'I.S.S. G. Marconi di Colleferro, è stata inaugurata la mostra vincitrice del premio dell'Associazione Mondo Futuro per l'anno scolastico 2023-2024, intitolata "Cronache Cittadine".

