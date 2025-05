Collasso di una grande diga | il 4 giugno esercitazione It-alert in provincia di Sondrio

Il 4 giugno, in provincia di Sondrio, si è svolta un'esercitazione IT-Alert dedicata al collasso di una grande diga, testando il nuovo Sistema di Allarme Pubblico. Questa iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, mira a garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenze idrogeologiche.

Nell’ambito delle attività volte a verificare il corretto funzionamento del nuovo Sistema di Allarme Pubblico “IT-Alert”, entrato in funzione lo scorso anno anche per la tipologia di rischio “Collasso di una Grande Diga”, Regione Lombardia, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Collasso di una grande diga: il 4 giugno esercitazione It-alert in provincia di Sondrio

