colin trevorrow tornerà alla regia con un thriller prodotto da ryan reynolds

Colin Trevorrow tornerà alla regia con un avvincente thriller ambientato negli anni '80, prodotto da Ryan Reynolds. Questa collaborazione tra Paramount Pictures, Maximum Effort e Metronome promette un film ricco di suspense e azione, con l'attore Ryan Reynolds nel cast. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa interessante novità nel mondo del cinema!

Il regista Colin Trevorrow tornerà sul set per realizzare un film ambientato negli anni '80 e nel team della produzione ci sarà l'attore Ryan Reynolds. Colin Trevorrow collaborerà con Ryan Reynolds per realizzare un nuovo thriller che sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount Pictures, Maximum Effort e la Metronome fondata dal regista. Il progetto sarà ambientato alla fine degli anni '80 e avrà al centro una location al centro di numerose cospirazioni nel corso degli ultimi decenni. Il nuovo progetto di Trevorrow Il film che sarà diretto dal regista di Jurassic World avrà come protagonista il giornalista di Las Vegas TV che per primo ha diffuso la notizia dell'esistenza dell'Area 51. 🔗 Leggi su Movieplayer.it