Colico al bivio | Lecco o Valtellina? Lo decideranno i cittadini con un referendum

A Colico, il 29 maggio 2025, i cittadini avranno l'opportunità di decidere attraverso un referendum se il Bitto si unrà all’Agone, scelta che coinvolge il futuro della zona tra Lecco e Valtellina. La proposta, approvata dalla II Commissione lombarda Affari istituzionali, rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica per la comunità locale.

Colico, 29 maggio 2025 – A decidere se il bitto sposerà l’agone saranno i cittadini. Con un referendum. Forse. I membri della II Commissione lombarda Affari istituzionali l’altro giorno hanno approvato a scrutinio segreto un emendamento bipartisan presentato dai consiglieri regionali lecchesi Gian Mario Fragomeli del Pd e Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia, che consente agli amministratori comunali di indire una consultazione popolare sul cambio di circoscrizione provinciale. Che è quello che chiedono appunto i promotori del comitato “Il Bitto sposerà l’agone?” - il bitto è il formaggio tipico d’alpeggio valtellinese, l’agone il pesce caratteristico del lago di Como - che vogliono la secessione di Colico dalla provincia di Lecco per annetterla alla provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico al bivio: Lecco o Valtellina? Lo decideranno i cittadini con un referendum

