Coinvolto nella rissa al Bajamar ora arrestato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso

Un individuo coinvolto nella rissa al Bajamar è stato recentemente arrestato presso Napoli per associazione a delinquere di stampo camorristico e altri reati gravi, tra cui traffico di droga e porto di armi. Gli arresti, eseguiti su ordinanza del tribunale, rappresentano un importante intervento contro la criminalità organizzata nella regione.

Quindi arresti per associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo, lesioni personali aggravate, sono stati eseguiti a Napoli sulla base di un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Coinvolto nella rissa al Bajamar, ora arrestato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso

Blitz antidroga ad Afragola e Caivano: smantellata un’associazione per delinquere legata al traffico di cocaina - Questa mattina, la Polizia di Stato ha arrestato cinque persone in carcere, in seguito a indagini condotte dalla DDA di Napoli. 🔗continua a leggere

