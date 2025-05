Coincidenze tra bus urbani ed extraurbani trovato accordo per favorire gli spostamenti di turisti e pendolari

Un nuovo accordo tra operatori di bus urbani ed extraurbani, mediato dal Comune di Sciacca, apre una fase di dialogo e collaborazione per migliorare la mobilità di turisti e pendolari. Questo innovativo tavolo di confronto mira a favorire le coincidenze e rendere più efficiente il servizio di trasporto nella zona.

"Si apre una nuova fase di dialogo tra le aziende di trasporto urbano ed extraurbano e gli operatori turistici, con la mediazione del comune di Sciacca, e con l'obiettivo di migliorare sempre più il servizio". L'assessore comunale ai trasporti, Simone Di Paola, ha presentato così l'accordo sulle.

