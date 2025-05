Coime fumata bianca sul riallineamento degli stipendi degli operai | saranno pagati pure 5 anni di arretrati

Coime ha ottenuto una fumata bianca sul riallineamento degli stipendi degli operai, con l'accordo che prevede anche il pagamento di cinque anni di arretrati. Dopo oltre un decennio di lotte sindacali, vertenze e cause legali, si apre finalmente una nuova fase di riconoscimento economico per i lavoratori.

Coime, finalmente fumata bianca. Dopo più di 10 anni di vertenze, azioni sindacali, sit-in scioperi e cause fino al terzo grado di giudizio, finalmente si è raggiunto il risultato tanto atteso: il riallineamento delle retribuzione bloccate dal 2011, e in più il risarcimento di 5 anni di arretrati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Coime, fumata bianca sul riallineamento degli stipendi degli operai: saranno pagati pure 5 anni di arretrati

Cerca Video su questo argomento: Coime Fumata Bianca Riallineamento Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, come funziona la fumata bianca o nera, a che ora è attesa - Che cosa significa la fumata bianca e cosa la fumata nera e da che dipende il colore del fumo? A che ora ci sarà la fumata nei giorni del Conclave? Le risposte. 🔗Come scrive gazzetta.it

Fumata bianca e fumata nera al Conclave, cosa significano i colori e come si ottengono - La fumata bianca, come anticipato, è stata introdotta per la prima volta nel 1914 per l'elezione di Papa Benedetto XV. In passato veniva ottenuta bruciando paglia bagnata e le schede elettorali ... 🔗Scrive fanpage.it

Fumata bianca o nera, come si fanno? Le sostanze usate per i due effetti della combustione di schede e documenti nella Sistina - Fumata bianca o nera? La prima della serie che annuncerà l'elezione del nuovo Papa arriverà attorno alle 19.30 di mercoledì 7 maggio. Se il Conclave - come prevedibile - dovesse andare oltre al ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it