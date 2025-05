Cofano auto non aprirlo dalle 22 alle 7 | L’assurdo divieto è stato approvato | multa da 60€ se ti colgono in flagrante

Dal 22:00 alle 7:00, è vietato aprire il cofano dell'auto, con una multa di 60€ in caso di infrazione. Questo divieto, approvato per tutelare la quiete pubblica, sottolinea l'importanza del rispetto del silenzio e della tranquillità nei luoghi condivisi, poiché i rumori molesti sono severamente puniti dalla legge italiana.

Il valore del silenzio e la tutela della quiete pubblica, in alcuni luoghi la violazione è punita duramente dalla legge. In Italia, la quiete pubblica è considerata un bene comune da proteggere, tanto che la sua tutela è sancita sia a livello penale che amministrativo. I rumori molesti, se superano la soglia della normale tollerabilità, possono rappresentare una violazione punibile secondo diverse normative. Il rispetto del silenzio, soprattutto nelle ore notturne, è un principio che regola la convivenza civile, fondamentale in un contesto sempre più urbano e densamente abitato. La normativa nazionale stabilisce i riferimenti principali per contrastare il disturbo della quie te. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cofano auto, non aprirlo dalle 22 alle 7 | L’assurdo divieto è stato approvato: multa da 60€ se ti colgono in flagrante

