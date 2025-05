Codice Rosso in 3 anni aumentati i procedimenti del 53% | Sinergia e coordinamento fondamentali per contrastare le violenze

Negli ultimi tre anni, i procedimenti legati al "Codice Rosso" sono aumentati del 53%, evidenziando l'importanza di sinergia e coordinamento per contrastare efficacemente le violenze. Nei appena quattro mesi, su 90 misure cautelari emesse in provincia di Pisa, ben 40 riguardano attivazioni del Codice Rosso, legge fondamentale per la tutela delle vittime di violenza e maltrattamenti.

Negli ultimi 4 mesi, su 90 misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria in provincia di Pisa, 40 riguardano attivazioni del 'Codice Rosso'. La normativa che porta tale nome, dedicata alla tutela di chi subisce violenze, atti persecutori e maltrattamenti, è stata introdotta con la legge 69.

