Code di chilometri da Lomazzo in direzione Milano | traffico in tilt

Traffico in tilt sulla A9 da Lomazzo verso Milano mercoledì 29 maggio, con code estese e disagi per pendolari e viaggiatori. L'incidente alla base dell'gran rallentamento rende questa mattinata particolarmente difficile per chi percorre questa tratta.

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla A9: lunghe code si sono formate a partire da Lomazzo in direzione Milano, mercoledì 29 maggio. Numerose le segnalazioni da parte di pendolari e viaggiatori diretti verso il capoluogo meneghino. Tra le possibili cause, un incidente. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Code di chilometri da Lomazzo in direzione Milano: traffico in tilt

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Code di chilometri da Lomazzo in direzione Milano: traffico in tilt. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Due incidenti in A4, code di diversi chilometri in direzione di Venezia - Pesanti ripercussioni sul traffico con code di oltre otto chilometri. Poco dopo le 12 si è verificato un altro incidente, sempre sulla A4 e nella medesima direzione. L'incidente ha interessato un ... 🔗ilgazzettino.it scrive

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD IN DIREZIONE COMO - A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD IN DIREZIONE COMO Roma, 14 maggio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle ... 🔗Segnala msn.com

Gita scolastica trasformata in tragedia: morta un’insegnante, molti i bambini feriti #mbnews