Cocciaretto saluta il Roland Garros in campo Sinner contro Gasquet

Elisabetta Cocciaretto saluta il Roland Garros 2025 al secondo turno, battuta dalla testa di serie Ekaterina Alexandrova in due set. Il torneo parigino prosegue con numerose emozioni, mentre Sinner si prepara ad affrontare Gasquet. Segui tutti gli aggiornamenti dal mondo del tennis su nostri approfondimenti dedicati.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto fuori al secondo turno del Roland Garros 2025. La tennista marchigiana cede in due set alla russa Ekaterina Alexandrova: 6-1 6-3 il punteggio in favore della testa di serie numero 20, che al terzo turno affronterà una tra Krejcikova e Kudermetova. OUT DE MINAUR. Alex de Minaur si ferma al secondo turno del Roland Garros maschile. Il tennista australiano, testa di serie numero 9, si è arreso al kazako Alexander Bublik, vincente in rimonta con il punteggio di 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2. Fuori anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 26esima forza del seeding, eliminato dal ceco Jiri Lehecka per 6-3 3-6 6-1 6-2.

Tabellone WTA Rabat 2025: Bronzetti e Cocciaretto al via verso il Roland Garros - Il tabellone WTA Rabat 2025 si avvicina, conorts e Cocciaretto pronte a sfidarsi in vista di Roland Garros. 🔗continua a leggere

