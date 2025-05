Cocciaretto-Alexandrova oggi Roland Garros 2025 | orario canale tv streaming partite precedenti

Scopri tutto su Cocciaretto-Alexandrova, il match di oggi a Roland Garros 2025: orario, canale tv, streaming e analisi delle precedenti sfide. Un confronto inedito tra Elisabetta Cocciaretto e la testa di serie 20 Ekaterina Alexandrova, entrambe alla ricerca del terzo turno nel prestigioso torneo parigino.

Al Roland Garros si consuma il primo confronto diretto tra Elisabetta Cocciaretto ed Ekaterina Alexandrova. Obiettivo terzo turno tanto per la marchigiana quanto per la russa, testa di serie numero 20 e che ha già eliminato Lucia Bronzetti dal torneo all'esordio. Il fattore difesa degli ottavi gioca un ruolo fondamentale per la classe 2001 di Ancona, che ha urgente bisogno di recuperare fiducia dopo un periodo realmente negativo durato quasi un anno. Quanto alla trentenne di Chelyabinsk, invece, la questione è di tentare per la quarta volta di arrivare al terzo turno in questo torneo, obiettivo rispetto al quale anche a livello Slam generale è riuscita ad andare oltre un'unica volta, a Wimbledon 2023.