cobolli vince il derby azzurro al roland garros contro arnaldi

Flavio Cobolli conquista un'importante vittoria al Roland Garros 2025, battendo Matteo Arnaldi nel derby azzurro in quattro set e avanzando al terzo turno. Con questa prestazione, il tennista romano si prepara a sfidare il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, in una sfida che promette emozioni.

AGI - Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista romano batte in quattro set il ligure Matteo Arnaldi nel derby azzurro. 6-3, 6-3, 6-7(6), 6-1, in tre ore e 10 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che si guadagna la super sfida con il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del tabellone. Il finalista della scorsa edizione ha eliminato in quattro set l'olandese Jesper de Jong. . 🔗 Leggi su Agi.it