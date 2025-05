Scopri le formazioni di Cremonese-Spezia e dove seguirla in TV e streaming, nel match che deciderà l’ultima squadra qualificata per la Serie A 2024/25. Rimani aggiornato su tutte le info sulle trasmissioni e gli altri campionati italiani su Calciomercato.com.

2025-05-29 19:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Cremonese-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming Altri campionati Italia Calciomercato.com.. Home.. Cremonese-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming. GOAL Iniziano i 180 minuti che decideranno l’ultima squadra della Serie A 202425: Cremonese-Spezia, finale d’andata dei playoff di Serie B. Ultime due partite dell’anno, in palio la promozione nel massimo campionato e la sfida tra i grigiorossi di Giovanni Stroppa e i liguri di Luca D’Angelo comincia dallo Zini. Dopo aver eliminato in rimonta la Juve Stabia davanti al proprio pubblico, la Cremonese punta proprio sul fattore campo per indirizzare la sfida. 🔗 Leggi su Justcalcio.com